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يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-17T07:01:07+0000
يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

شفق نيوز/ رأى مدرب المنتخب العراقي السابق يحيى علوان، أن ابعاد السلوفيني كاتانيتش من تدريب المنتخب سيعتبر تخبطاً من قبل القائمين على الكرة العراقية، داعياً إلى استمرار كاتانيتش، بخاصة أن الوقت قصير للتحضير للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتأهل العراق للمرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم الحاسمة، رغم خسارته من إيران في المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى.

وتضغط جهات عدة على أبعاد كاتانيتش من قيادة "اسود الرافدين"، والاستعانة بمدرب آخر.

وبهذا الخصوص، قال علوان لوكالة شفق نيوز، أدعو الهيئة التطبيعية لتأمين مباريات تجريبية على مستوى عال للمنتخب في المرحلة القادمة بغية تصحيح مسار المدرب للوقوف على التشكيلة المثالية التي ستمثل الكرة العراقية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التحضيرات السابقة للمنتخب العراقي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تلبِ تطلعات كاتانيتش، مبينا أنه في حال الإعداد الجيد للمنتخب سيكون تاهلنا لكاس العالم قريب.

ونصح علوان الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي الإبقاء على المدرب كاتانيتش وعدم تغييره بمدرب آخر كون التغيير بمثل هذا الوقت خطأ، ومن الصعب أن يستطيع المدرب البديل فعل شيء بهذا الوقت القصير.

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