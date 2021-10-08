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يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-08T12:20:18+0000
يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

شفق نيوز/ انتقد المدرب السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم  يحيى علوان يوم الجمعة، غياب هوية المنتخب العراقي كما في السابق بالمباريات الثلاث التي خاضها المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف علوان في تصريح لوكالة شفق نيوز ؛ ان "الوضع غير مطمئن وقد اصبنا بخيبة امل كبيرة ونحن نرى منتخبنا بهذا المستوى الهزيل والنتائج غير الجيدة التي لم نتعود عليها.

وتابع: "قد كنا نتقبل سوء النتائج لو كان منتخبنا قدم اداءً جيداً يمتعنا ويعكس عن مستواه الكرة العراقية الحقيقي وتاريخه الكبير لكننا لم نجد سوى أداء متواضع جدا لمنتخب صاحب تاريخ عريق".

وقال "وجدنا منتخبنا الوطني خالٍ من الهجمات الخطيرة ولم نرَ اللعب الى الامام ولم نهدد مرمى لبنان لاسيما في الشوط الأول وكان كل همنا هو الدفاع عن مرمانا كي لا يدخل علينا هدف".

وأوضح علوان انه "كان على ادفوكات ان تكون له نظرة ثاقبة ويتعامل مع لاعبينا في أي مباراة يخوضها بواقعية وحكمة لأنه مدرب محترف".

وبين "إننا لم نر لهذا المدرب قدرات تدريبية مؤثرة، على الرغم من انه مدرب كبير ولكنه لا يلائم منتخبنا، على عكس المدرب اللبناني الذي تعامل بواقعية مع المباراة وكان يحمل فكرا تدريبيا جيدا".

وختم تصريحه بالقول: "اصبنا وأصيب الشارع الرياضي بخيبة أمل كبيرة من خلال النتائج السلبية التي لا تخدم مشوارنا في التصفيات التأهيلية والمستوى غير المرضي لمنتخبنا".

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمام نظيره اللبناني بدون أهداف في ثالث مباراة له ضمن تصفيات كأس العالم.

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