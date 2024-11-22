يحيى بدلاً من الصربي ميلان لقيادة سلة الشرطة

شفق نيوز/ سمّت إدارة نادي الشرطة، يوم الجمعة، مدرباً جديداً لفريق السلة للموسم الحالي 2024-2025، بدلاً من الصربي ميلان نيستش.

وقال المدير الإداري لسلة الشرطة، رافد عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تعاقدت مع المدرب العراقي خالد يحيى لما تبقى من الدوري لقيادة سلة الشرطة خلفاً للصربي ميلان نيستش".

وبين أن "فسخ العقد حدث مع المدرب الصربي بالتراضي بينما تم التعاقد مع المدرب الجديد لقيادة الفريق".

ويعد يحيى واحداً من الأسماء المهمة في عالم كرة السلة العراقية وقد سبق له الفوز بستة ألقاب لبطولة الدوري السلوي العراقي خلال تدريبه فريق نادي النفط.