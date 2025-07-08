يحدث لأول مرة.. اعتداء بالضرب على لجنة انتخابات رياضية عراقية (فيديو)

شفق نيوز– صلاح الدين

هاجم رئيس الاتحاد الفرعي لصلاح الدين، جواد الجبوري، يوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الانتخابية بالضرب، خلال انتخابات اتحاد صلاح الدين الفرعي لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الاعتداء جاء نتيجة عدم انسجام الجبوري مع متطلبات اللجنة الانتخابية.

وتُعد واقعة الاعتداء بالضرب على رئيس لجنة انتخابية حادثة خطيرة وغير مسبوقة في الانتخابات التي تُجرى للاتحادات الفرعية والمركزية.

وحدث شجار عنيف بعد الاعتداء، وأمام أنظار النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، الذي تعرّض للاعتداء أيضاً، وكان من ضمن الحضور عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، اللذان حضرا سير العملية الانتخابية.

وقد فشلت العملية الانتخابية عقب حادثة الاعتداء والشجار، التي تطورت إلى تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين الأطراف، ما دفع اللجنة إلى تحويل موقع الانتخاب إلى مكان آخر.