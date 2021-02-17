يتوقف يوم غد بسبب حظر التجوال.. نتائج دوري الطائرة لهذا اليوم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، أن الدوري الممتاز سيتوقف اعتباراً من يوم غد بسبب بدء تطبيق حظر التجوال للحد من تفشي وباء كورونا، فيما جرت اليوم أربع مباريات ضمن الدور الرابع من التجمع الأول.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد علي عنب، لوكالة شفق نيوز، إن هو اليوم الاخير من منافسات التجمع الاول للدوري الممتاز حيث سيتوقف الدوري غدا بحسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة اللتان قررتا فرض حظر التجوال الجزئي والكلي.

وبين ان الجولة الخامسة والاخيرة من التجمع الاول المقررة يوم غد الخميس لن تقام بسبب بدء الحظر، مشيرا الى ان فريق البحري يتصدر الفرق حالياً بعد انتهاء الدور الرابع من التجمع الاول ويليه البيشمركة ثم الجيش ثالثاً، والشرطة رابعاً، وغاز الجنوب خامساً، والصناعة سادساً.

وجرت اليوم اربع مواجهات ضمن مباريات الدور الرابع من التجمع الأول لدور الثمانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وكانت أولى المباريات لنادي أربيل الذي حقق أولى انتصاراتهِ بفوزهِ على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-12) و(25-20) و(17-25) و(31-29).

وفي ثاني مباراة فاز غاز الجنوب على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-19) و(27-25) و(25-21)، أما في ثالث المباريات فقد حقق الجيش انتصاراً على الشرطة بثلاثة أشواط لشوط واحد بواقع (25-18) و(25-21) و(22-25) و(25-21).

وآخر مباراة حقق فيها البحري فوز كبير على البيشمركة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-22) و(25-17) و(25-21).