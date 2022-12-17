يتنافسون على لقب هداف المونديال .. تعرف على "حل" تساوي لاعبين أو أكثر بعدد الأهداف

شفق نيوز / بما أنَّ مونديال قطر شارف على نهايته تقريباً مع تبقي مباراتين فقط هما المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث، فإن قائمة الأشخاص المرشحين للفوز بجائزة هداف كأس العالم 2022 باتت مقتصرة على عدد من اللاعبين فقط.

وتعتبر جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة، واحدة من أبرز الجوائز التي يسعى إليها اللاعبون بعد الفوز بالكأس.

مَن الأقرب للفوز بجائزة هداف كأس العالم 2022 ؟

الهداف الحالي لمنتخب المغرب في المونديال، هو يوسف النصيري برصيد هدفين، ومثلهما للاعب منتخب كرواتيا أندريج كراماريتش، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهما في مباراة واحدة متبقية فقط، اللحاق بلاعبي الأرجنتين وفرنسا الذين يمتلكون عدد أهداف أكبر.

فيما يلي، نظرة عامة على اللاعبين المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022:

كيليان مبابي (5 أهداف)

يمتلك النجم الفرنسي كيليان مبابي في رصيده 5 أهداف سجلها في 3 مباريات من أصل 6 خاضها منتخب بلاده بالبطولة حتى الآن.

أول هدف سجله المهاجم الشاب كان في مرمى أستراليا بالمباراة الافتتاحية للديوك في المونديال، قبل أن يسجل هدفين في مرمى الدنمارك، وهدفين في مرمى بولندا بالدور الـ16، بينما صام عن التهديف في الدورين ربع ونصف النهائي.

ليونيل ميسي (5 أهداف)

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمتلك أيضاً في رصيده ذات عدد الأهداف التي يمتلكها مبابي، الأمر الذي يضعهما في منافسة شرسة سواء على الكأس أو على الحذاء الذهبي.

ميسي سجل أول أهدافه في مونديال قطر بالمباراة الافتتاحية أمام السعودية والتي خسرها التانغو بنتيجة 2-1.

كما سجل هدفاً ثانياً أمام المكسيك في المباراة الختامية لدور المجموعات.

في حين سجل هدفه الثالث أمام أستراليا في الدور الـ16، والرابع أمام هولندا في ربع النهائي، والخامس أمام كرواتيا في نصف النهائي.

أوليفيه جيرو (4 أهداف)

أما ثالث المتنافسين على جائزة هداف كأس العالم فهو الفرنسي أوليفيه جيرو الذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 53 هدفاً، متقدماً على الأسطورة تيري هنري الذي في رصيده 51 هدفاً فقط.

جيرو سجل في المونديال حتى الآن 4 أهداف، اثنين منها في مرمى أستراليا بالمباراة الافتتاحية للديوك وآخر أمام بولندا في الدور الـ16، وهدف أخير أمام إنجلترا في دور نصف النهائي.

جوليان ألفاريز (4 أهداف)

في المقابل، ينافس أيضاً جوليان ألفاريز على جائزة الهداف، بعد تسجيله 4 أهداف، ساعد من خلالها منتخب بلاده على الوصول إلى المباراة النهائية.

أهداف ألفاريز جاءت في بولندا بمرحلة المجموعات من خلال هدف واحد، وآخر على أستراليا في الدور الـ16، وهدفين في كرواتيا بالدور نصف النهائي.

ماذا لو تعادل لاعب أو أكثر بذات عدد الأهداف؟

ينص قانون الفيفا على أنه في حال تساوى لاعب أو أكثر في عدد الأهداف المُسجلة بكأس العالم، فإنه يتم اللجوء إلى اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وفي حال تعادل اللاعبان أيضاً، يتم تحديد صاحب الحذاء الذهبي من خلال مَن لعب عدد دقائق أقل خلال المباريات.

يذكر أن قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، كان قد حصل على جائزة هداف كأس العالم 2018 في روسيا من خلال تسجيله 6 أهداف.