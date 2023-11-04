يتقدمهم بنزيما.. الاتحاد السعودي يصل أربيل لملاقاة الجوية العراقي آسيوياً

شفق نيوز/ وصل، مساء اليوم السبت، نادي الاتحاد السعودي على رأسهم اللاعب الفرنسي، الجزائري الأصل، كريم بنزيما إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لمواجهة نادي القوة الجوية ضمن بطولة أبطال آسيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "نادي الاتحاد السعودي وصل إلى مطار أربيل الدولي، مساء اليوم السبت، يتقدمهم اللاعب العالمي كريم بنزيما حيث جرى استقبال بعثة الفريق السعودي من قبل محافظ اربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين الاداريين في المدينة".

وأضاف أن "زيارة الفريق السعودي تأتي في إطار مشاركته في بطولة أبطال آسيا للاندية التي تستضيف مدينة اربيل عددا من مبارياتها".

وكان نائب رئيس نادي القوة الجوية العراقي، هيثم كاظم، اكد، اليوم السبت، أن إدارة النادي قررت أن تعامل وفد الاتحاد السعودي خلال حضوره مساء اليوم إلى أربيل بـ"المثل"، وذلك قبل يومين على المواجهة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ووصل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، استعدادا لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السعودي يوم الاثنين المقبل، في ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي، فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فريق سبهان الإيراني برصيد 4 نقاط.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة 1 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.