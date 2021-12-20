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يتصدرها دهوك.. نتائج الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-20T14:47:53+0000
يتصدرها دهوك.. نتائج الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

وتمكن فريق نادي الحدود من الفوز على ضيفه فريق نادي الكوفة بثلاثة أهداف من دون مقابل، وتعادل فريق نادي الرمادي مع ضيفه فريق نادي الصليخ 1-1.

وتمكن فريق نادي دهوك من الفوز على ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي العلم 2 – 0 ، وتغلب فريق نادي ميسان على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ  بنتيجة 3 –1 ، كما فاز فريق نادي المرور على ضيفه فريق نادي الدفاع المدني بنتيجة 4 – 1، وفاز فريق نادي الصناعات الكهربائية على ضيفه فريق نادي  بابل بنتيجة  5 – 1 .

وبنتائج اليوم، تصدر فريق نادي دهوك ترتيب فرق المجموعة الاولى بعد الجولة العاشرة برصيد 23 نقطة، يليه الحدود برصيد 22 نقطة ثم فريق نادي صليخ ثالثا برصيد 18 نقطة .

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