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يتخلله ثلاث مواجهات ودية.. شباب العراق يعسكر في أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-31T05:18:25+0000
يتخلله ثلاث مواجهات ودية.. شباب العراق يعسكر في أربيل

شفق نيوز/ يقيم منتخب الشباب العراقي لكرة القدم معسكراً داخلياً في أربيل يمتد عشرة أيام استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها البصرة من 14-18 أيلول المقبل.

ويتخلل المعسكر التدريبي، خوض ثلاث مباريات أمام فرق الدوري الممتاز وهم (أربيل، ونوروز، والحدود).

ويضم وفد المنتخب (26) لاعباً سيختار الجهازُ الفنيّ من بينهم (23) لاعباً للتواجد في التصفياتِ الآسيويّةِ المقبلة، من ضمنهم أربعة لاعبين محترفين وجهت لهم الدعوةُ من الجهازِ الفني.

وغابَ عن الوفدِ مساعد المدرب "حيدر جبار" الذي أجرى عمليةً جراحيةً تكللت بالنجاح.

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