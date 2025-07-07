يامال يهاجم نيكو ويليامز فهل تنتهي صداقة الثنائي الإسباني؟

شفق نيوز - متابعة

نشر نجم برشلونة الإسباني لامين يامال، رسالة غامضة عبر انستغرام ربما تكون رداً على زميله في المنتخب، نيكو ويليامز، الذي تجمعه به صداقة خاصة، لكنها ربما تزعزعت بعد أن جدد ويليامز عقده مع ناديه أتلتيك بلباو، بدل الانتقال إلى صفوف البلوغرانا.

ونشر يامال عبر حسابه على "إنستغرام" كلمات أغنية لمطرب من أصول مغربية تقول: "وحقّي حصلت عليه، لم أطلب شيئًا من أحد، ولم أضطر حتى لأن أذلّ نفسي. ساعدتُ الناس، وما زلت في الشارع، من بإمكانه أخذ هذا الحق مني؟".

وأفاد برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير بأن نشر يامال لكلمات هذه الأغنية كان انتقادًا مبطّنًا لزميله في المنتخب نيكو ويليامز.

وقال الصحفي خوسيه ألفاريز هايا في البرنامج الذي يقدمه جوسيب بيدرول: أعتقد أن هذه رسالة موجهة إلى زميل خذله. وتحديدًا عندما أعلن نيكو ويليامز لزملائه، ومنهم لامين يامال، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة. الرسالة تقول: "وحقّي حصلت عليه، ولم أطلب شيئًا من أحد"، بينما نيكو طلب، بل وتوسل لكل من اللاعبين والنادي للانتقال إلى برشلونة.

وأشار هايا إلى أن "لامين يامال ورفاقه اكتشفوا أن نيكو لن ينضم إلى برشلونة وسيبقى في أتلتيك بلباو من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي الباسكي".

وأضاف: العبارة "ساعدتُ أصدقائي، وما زلت في الشارع" تعني أن لامين وفّى بما طلبه صديقه.

وساهم الثنائي يامال وويليامز في فوز إسبانيا ببطولة كأس أوروبا 2024 إذ شكلا ثنائية قوية وظهرا بأداء لافت خلال البطولة.