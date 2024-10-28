يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

شفق نيوز/ توج الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب لعام 2024، اليوم الإثنين، خلال الحفل السنوي لجوائز الكرة الذهبية الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء تتويج صاحب ال17 عاما بالجائزة بعد تألقه اللافت مع برشلونة، فضلا عن دوره البارز في تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

وتفوق يامال على لاعبين بارزين في قائمة المرشحين، أبرزهم أردا غولر (ريال مدريد)، كوبي ماينو وأليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، سافينيو (مانشستر سيتي) وماتياس تيل (بايرن ميونخ).