يامال معلقاً على إصابته: مجرد استراحة وسأعود أقوى

علق النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني على إصابته القوية، التي ستحرمه من المشاركة مع النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أنها "مجرد استراحة".

وتعرض يامال للإصابة بعد تسجيل هدف فوز برشلونة (1-0) أمام سيلتا فيجو من ركلة جزاء، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.

خلال تنفيذ الركلة في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، شعر يامال بألم ليرتمي على الأرض بعد التسجيل، ويطلب الخروج من الملعب، وبالفعل استجاب هانز فليك المدير الفني للبارسا فورا لطلب اللاعب، واستبدله بزميله روني بارداجي.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي اليوم الخميس: "أكدت الفحوصات التي أجريت يوم الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى".

وتابع: "سيخضع اللاعب لخطة علاجية تحفظية. سيغيب عن بقية مباريات الدوري، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم".

من جانبه علق يامال على إصابته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلًا: "أبعدتني هذه الإصابة عن الملاعب في اللحظة التي كنت أتوق فيها للتواجد، وهذا يؤلمني بشدة. يؤلمني عدم قدرتي على القتال إلى جانب زملائي، وعدم قدرتي على تقديم المساعدة عندما يحتاجني الفريق. لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة".

وأضاف: "سأكون حاضرًا، حتى لو كان ذلك من المدرجات، أدعمهم وأشجعهم وأحفزهم كأي مشجع آخر. هذه ليست النهاية، إنها مجرد استراحة. سأعود أقوى وأكثر حماسًا من أي وقت مضى، وسيكون الموسم المقبل أفضل بكثير".

وأتم النجم الإسباني الشاب: "شكرًا على رسائلكم، وتحيا برشلونة!".

يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.