ياسر قاسم يريد العودة إلى زاخو وإدارة النادي توضح موقفها

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي زاخو، يوم الجمعة، أن لاعب المنتخب العراقي المحترف ياسر قاسم، يرغب العودة للعب مع النادي.

وقال أمين سر نادي زاخو، عمار فرهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "مدير أعمال ياسر قاسم، اتصل بالنادي، ونقل رغبة ياسر بالعودة مجددا إلى زاخو، وتمثيله في الدوري الممتاز".

وأضاف فرهاد، أن "الإدارة ترحب باللاعب ياسر كونه لاعباً محترفاً متمكناً ومثل المنتخب العراقي في مشاركات مختلفة"، لافتاً إلى أن "اسم اللاعب ياسر قاسم، مايزال ضمن كشوفات فريق زاخو، وله الحق بالعودة في حال وافق المدرب الجديد، وهو من له الحق أن يدعو او يبعد اللاعبين".

وخلص أمين سر نادي زاخو، إلى القول إن "الإدارة طلبت من مدير أعمال ياسر قاسم، أن يتصل ياسر شخصيا بالإدارة للتوضيح والاستماع إليه مباشرة والاتفاق على كل الأمور".

وكان ياسر قاسم قد غادر زاخو متوجها للدوري الإسباني بعد حصوله على عرض من أحد أندية الدرجة الثانية الاسباني في الانتقالات الشتوية الماضية.