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وأخيراً.. كرة القدم العراقية تستعين بتنقية (الفار)

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-25T08:24:03+0000
وأخيراً.. كرة القدم العراقية تستعين بتنقية (الفار)

شفق نيوز/ اعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن التعاقد مع شركة ايطالية لشراء ثلاث منظومات من تنقية (الفار) لضبط الحالات التحكيمية في المباريات.

وقال رئيس اللجنة علاء عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم وافق على توصيات لجنة الحكام بشراء ثلاث سيارات خاصة بنظام الفار، وتم الاتفاق مع شركة (ميديا برو) بهذا الخصوص".

وبين ان "السيارات الثلاث ستوزع بين ثلاث مناطق، الوسط والجنوب، والفرات الاوسط، والشمال"، موضحا ان "سعر السيارات الثلاث 700 الف دولار والاتحاد فاتح الحكومة العراقية التي وعدت خيرا في توفير المبلغ لشراء السيارات".

واكد عبد القادر ان "تقنية الفار ضرورية لملاعبنا لمواكبة ملاعب دول العالم ولتحقيق مبدأ العدالة بين الفرق العراقية".

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