وهاب الطائي: الإدارة الحالية للشرطة هي "الأفضل" في تاريخ النادي ونرفض الابتزاز

شفق نيوز/ نفى رئيس نادي الشرطة الرياضي، وهاب الطائي، يوم الاثنين، ما يشاع بشأن نية وزارة الداخلية بالاستغناء عن الادارة الحالية للنادي، وتشكيل هيئة مؤقتة من قبل الوزير بعد اخفاق الفريق في دوري ابطال اسيا.

وقال الطائي لوكالة شفق نيوز "لا صحة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادية الشرطة بدلا من الادارة الحالية"، مبيناً ان "وزير الداخلية داعم لإدارة النادي لكن الكثير ممن يروجون ضد النادي يحاولون خلق مشاكل داخل البيت الشرطاوي".

واضاف "الادارة الحالية تعتبر افضل وأنزه ادارة قادت نادي الشرطة منذ 88 عاماً اي منذ تأسيسه ولحد الان"، على حد قوله.

واشار الطائي الى ان هناك "حرباً اعلامية تشن ضد نادي الشرطة من بعض الاعلاميين الذين لم يستفيدوا من النادي مادياً وارادوا ابتزازه بشتى الطرق ونحن كإدارة نرفض ابتزازنا بتهديدات باطلة"، مضيفا "من لديه اي شيء ضد النادي فباب القضاء مفتوح للمدعين، وهذه المحاولات لا تؤثر علينا لأننا واثقون من انفسنا".

واكد ان "الادارة صرفت مستحقات اللاعبين وليست مدينة اي لاعب".

وبشأن خروج الشرطة من دوري ابطال اسيا، بين الطائي "مجموعتنا كانت اقوى المجموعات والظروف التي رافقتنا خلال المنافسات كانت صعبة ولاعبي الشرطة تعرضوا لاصابات لم يتعرض لها فريق في تاريخ البطولات، فضلاً عن النحس الذي لاحقنا، كما ان بعض اللاعبين لم يكونوا بمستوى المسؤولية وستكون عقوباتنا على المقصرين منهم مالية".