أول نقطة لكرواتيا في يورو 2020 بالتعادل أمام التشيك

شفق نيوز/ سجل إيفان بريشيتش هدفًا رائعًا في الشوط الثاني لتقاتل كرواتيا أمام جمهورية التشيك، وتتعادل 1-1 في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم الجمعة، وتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل إلى إدوار خروج المهزوم.

وكان المنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم بعيدًا عن أجواء المباراة في الدقائق الأولى، وتلقى ضربة قوية عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح جمهورية التشيك بعد اصطدام ذراع المدافع ديان لوفرين بوجه المهاجم باتريك شيك داخل المنطقة.

واستجمع شيك قواه وأنفه ينزف بعد اللعبة، وسدد الكرة في الزاوية السفلى للمرمى ليتصدر قائمة هدافي البطولة بهدفه الثالث.

وأدرك المنتخب الكرواتي التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما وصلت الكرة إلى بريشيتش على الجانب الأيسر، وانطلق إلى قلب الملعب، وسدد كرة قوية في الزاوية العليا.

وبهذا التعادل يتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة بأربع نقاط، وتلتقي إنجلترا صاحبة المركز الثاني مع إسكتلندا في مباراتهما الثانية في وقت لاحق، اليوم الجمعة.