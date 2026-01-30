أول نادٍ عراقي.. عرض القوة الجوية لراموس يلفت الصحافة الإسبانية

شفق نيوز- بغداد/ مدريد

تداولت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الجمعة، خبر عرض نادي القوة الجوية العراقي للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، في خطوة لافتة جعلت النادي أول فريق عراقي يُذكر اسمه في صحيفة رياضية إسبانية، بعد إعلان إدارة القوة الجوية شروعها بإجراءات رسمية للتواصل مع اللاعب.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية العراقي، أعلنت في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري عن خطواتها الرسمية للتواصل مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا السابق ونادي ريال مدريد، تمهيداً لبحث إمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم النادي، رحيم الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي قامت بالاتصال بمدير أعمال راموس، الذي استجاب بشكل إيجابي ومرن لطلب النادي، مشيراً إلى أن التواصل يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز صفوفه بأسماء ذات خبرة ومكانة كبيرة في كرة القدم العالمية.

وأضاف الدراجي، أن هناك ترتيبات لعقد جلسة مباشرة مع اللاعب سيرجيو راموس قريباً، لبحث التفاصيل كافة والاتفاق على شروط الانضمام بشكل رسمي، مؤكداً أن النادي يسعى إلى الوصول لحل نهائي يُتيح ضم اللاعب إلى صفوف القوة الجوية.