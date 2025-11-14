أول ميدالية ذهبية للعراق في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

توج لاعب المنتخب العراقي مصطفى التكريتي، مساء اليوم الجمعة، بأول ميدالية ذهبية في المواي تاي بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية احداثها في السعودية.

واختتمت اليوم منافسات المواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية، بمشاركة لاعبين من المنتخب الوطني العراقي.

والتقى اللاعب العراقي مصطفى التكريتي، في نهائي وزن 75-80 ضد اللاعب الإيراني في لقاء جرى عند التاسعة والنصف من مساء اليوم.

وكان البطل العراقي مصطفى التكريتي، قد حقق في دور نصف النهائي فوزاً كبيراً على نظيره الإماراتي في وزن 75-80 كغم، للمواي تاي، حين حجز مقعده في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.