أول منتخب.. اليابان يتأهل إلى كأس العالم 2026

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الياباني إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب البحرين 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، عصر اليوم الخميس، على ملعب سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 66 عن طريق دايتشي كامادا، بعد انفراد بالمرمى، ثم أضاف تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني وتأكيد الفوز في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الياباني رصيده للنقطة 19، في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات، بفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند النقطة 6 في المركز الخامس.

ويتأهل أول وثاني المجموعات مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة في المرحلة الرابعة من التصفيات.