أول مشاركة نسوية عراقية.. نفط الشمال يرافق النصر والهلال ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية أبطال الدوري لكرة القدم النسوية، عن وقوع ممثل العراق فريق نفط الشمال في المجموعة الثانية إلى جانب النصر السعودي والهلال السوري، في أول مشاركة خارجية للفريق والكرة النسوية العراقية في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الزرقاء الأردنية منافسات البطولة خلال الفترة الممتدة من 28 تموز/يوليو الحالي، ولغاية الخامس من شهر آب/أغسطس المقبل، بمشاركة ستة أندية تمثل أبطال الدوريات في منطقة غرب آسيا، جرى توزيعها على مجموعتين، على أن يتأهل أصحاب المراكز المتقدمة إلى الأدوار النهائية للمنافسة على اللقب.

وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد الأردني، وبنات أف سي الإماراتي، وأكاديمية بيروت اللبناني، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم نفط الشمال العراقي، والنصر السعودي، والهلال السوري، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بالنظر إلى خبرة الأندية المشاركة ونتائجها في البطولات المحلية.

وتحمل مشاركة نفط الشمال أهمية كبيرة لكرة القدم النسوية العراقية، إذ يسجل النادي حضوره الأول في بطولة غرب آسيا للأندية أبطال الدوري، بعد تتويجه بلقب الدوري العراقي، ليصبح أول فريق نسوي يمثل العراق في هذه المسابقة الإقليمية، وهو ما يمنح اللاعبات فرصة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بفرق تمتلك تجارب متقدمة على المستوى الآسيوي.

وتأتي البطولة ضمن أجندة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الهادفة إلى تطوير كرة القدم النسوية في المنطقة، من خلال توفير منافسات منتظمة بين أبطال الدوريات المحلية، بما يسهم في رفع المستوى الفني للاعبات، وتعزيز فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات، فضلاً عن توسيع قاعدة انتشار اللعبة في دول غرب آسيا.