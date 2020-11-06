أول مران لأسود الرافدين في ظل جائحة كورونا

شفق نيوز/ أجرى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مساء يوم الجمعة أول مران في ملعب الشعب الدولي ببغداد استعدادا لخوض مباراتي الاردن واوزبكستان وديا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال يوسف فعل مسؤول المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني اجرى مساء اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي تدريباته الاولى بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الامارات يوم الاثنين المقبل لخوض وديتي الأردن واوزبكستان".

واضاف ان "المدرب كاتانيتش ومساعديه اشرفوا على الوحدة التدريبية الاولى للمنتخب"، مشيرا إلى أن "كاتنيتش وجه اللاعبين فنيا بغية الوصول الى مرحلة الجاهزية قبل لقاء منتخبي الاردن وازبكستان يومي الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في دبي".