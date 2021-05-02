أول محترفة تونسية بالدراجات تلتحق بصفوف نادي برايتي اربيل

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الأحد، عن وصول أول محترفة تونسية لتمثيل أحد الأندية بالعراق في اربيل .

وقال ساجد سليم المنسق الاعلامي لاتحاد الدراجات العراقي لوكالة شفق نيوز؛ إن "رحاب الحجاج لاعبة تونسية بالدراجات تحترف لأول مرة في العراق مع نادٍ عراقي وهو نادي برايتي من اربيل وتطمح أن يكون لها حضور مميز مع اللاعبات العراقيات وهذه رحلتها الاولى في الاحتراف حيث سبق لها أن حققت نتائج متقدمة على مستوى العرب وآسيا.

واضاف انها "انضمت رسمياً لنادي برايتي العراقي في اربيل، وعبرت عن سعادتها لتواجدها بين أهلها وبلدها الثاني العراق وأنها تسعى لنقل خبرتها والاسهام في النهوض بلعبة الدراجات العراقية".

واشار الى انها "تبلغ من العمر ٣٠ عاما وسجلها الرياضي حافل بالالقاب والمشاركات القارية والدولية أبرزها ذهبية العرب والبطولة العربية وشاركت مع فريق في (اي بي) البحريني حيث اختارت رحاب الحجاج تغيير بداية تجربتها من المنامة إلى أربيل بكوردستان العراق".

وتابع انها "حققت نتائج جيدة جدا مع المنتخب التونسي في البطولات العربية منها بطولة العرب في مصر وبطلة تونس لأكثر من مرة وبطولة العالم للمارثون الدراجي عام ٢٠٢٠ في مصر وفي عام ٢٠٠٧ حصلت على المركز الثالث في البطولة العربية وحصلت على لقب كأس العرب في مصر عام ٢٠٠٨ وفي عام ٢٠١١ حصلت على المركز الأول في بطولة العرب في قطر".