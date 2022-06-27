أول لاعبة تنس عربية تحصل على "وصافة" تصنيف رابطة المحترفات

شفق نيوز/ حققت التونسية أنس جابر انجازا غير مسبوق عربيا، إذ باتت أول لاعبة تنتمي لدولة عربية ترتقي إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات في التنس "دبليو.تي.إيه".

وواصلت جابر صعودها التاريخي، فبعدما تقدمت الاثنين الماضي إلى المركز الثالث، باتت ثاني لاعبة أفريقية ترتقي إلى الوصافة، إلى جانب الجنوب أفريقية أماندا كوتزر (نوفمبر 1997).

إلا أن التونسية فضّت شراكة هذا الإنجاز لتصبح المصنفة ثانية على العالم في ظل النتائج الرائعة التي تقدمها هذا الموسم.

وعززت التونسيةـ البالغة 27 عامًاـ التي أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل قائمة العشر الأوليات، أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزًا إضافيًا على حساب الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت ثالثة، رافعة رصيدها إلى 4340 نقطة.

وحققت جابر هذا الموسم لقب دورة مدريد وحلّت وصيفة للمصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، قبل أن ترفع كأس دورة برلين على الملاعب العشبية منذ أسبوع محققة ثالث لقب في مسيرتها الاحترافية، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وفيما لا تزال شفيونتيك تغرّد في الصدارة خارج السرب على بُعد أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها بعد تحقيقها ستة ألقاب حتى الآن هذا العام، كان تقدُم جابر وتراجع كونتافيت التغيير الوحيد في قائمة الـ13 الاوليات.

لدى الرجال، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الخامس على حساب النروجي كاسبر رود، بعد تتويجه بدورة مايوركا الاسبانية على الملاعب العشبية نهاية الأسبوع الماضي.

وكان هذا التغيير الوحيد في المراكز الـ18 الاولى من التصنيف الذي يتصدره الروسي دانييل مدفيديف الغائب عن ويمبلدون بسبب حظر لاعبي بلاده وجيرانهم البيلاروس من المشاركة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

كما يغيب الالماني ألكسندر زفيريف الثاني بعد خضوعه لجراحة في أربطة الكاحل إثر سقوطه في نصف نهائي رولان غاروس.