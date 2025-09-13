أول فوز للعراق بانطلاق بطولة العالم للشباب بالمواي تاي في الإمارات

شفق نيوز- أبوظبي

انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات بطولة العالم للشباب بالمواي تاي، بمشاركة واسعة بلغت 1046 لاعباً ولاعبة يمثلون 112 دولة بضمنها العراق.

وقال جبار علك، رئيس الاتحاد العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت في يومها الأول تألق اللاعب العراقي أبو الفضل عباس، الذي افتتح مشواره بالفوز على المصري صبري علي، بثلاث جولات نظيفة، بينما لم يوفق زميله اللاعب فينوس الجبوري، بعد أن خسر أمام البلجيكي أليكس هيرن".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيخوض غداً نزالات مهمة عبر أبطاله مصطفى قتيبة وكرار سعد ويوسف محمود ومصطفى ياسر وحسن ذو الفقار ومهدي قائد وعبد الله سامر"، مبيناً أن "اللاعبين يسعون لتحقيق نتائج مميزة تليق باسم العراق في هذه التظاهرة العالمية".

وأشار علك، إلى أن "البطولة تشهد منذ اليوم الأول منافسات قوية تعكس مستوى الاستعداد العالي للفرق المشاركة، في ظل اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بهذه النسخة التي تحتضنها مدينة أبوظبي الإماراتية".