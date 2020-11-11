أول صورة لمارادونا بعد أنباء وفاته

شفق نيوز/ نشر الفريق الطبي المكلف بإجراء عملية جراحية لأسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، على مستوى الرأس لاستئصال ورم، الأربعاء، صورة للنجم الأرجنتيني قبل خروجه من المستشفى بلحظات.

جاء ذلك، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، شائعات عن وفاة مارادونا، البالغ ستين عاما.

وظهر مارادونا رفقة طبيبه الشخصي، ليوبولدو لوك، في غرفته في الطابق السادس من عيادة أوليفوس، في بوينوس آيرس، عاصمة الأرجنتين.

وبدا مارادونا في حالة جيدة "ما يدل على نجاح العملية الدقيقة التي أجريت له"، على حد وصف وسائل إعلام أرجنتينية.

ودخل مارادونا المستشفى قبل 10 أيام، وفي الثالث من الشهر الجاري، أجريت له العملية وهو يستعد الآن لمغادرة المستشفى وفق صحيفة "إنفو باي".

ومن المقرر أن يخضع نجم الكرة لمرحلة نقاهة بعد خروجه من المستشفى، وفق تصريح طبيبه الشخصي الذي طمأن بأن الحالة الصحية لمارادونا جيدة.

Leopoldo Luque compartió una foto con Maradona y aseguró que "tiene el alta firmada"https://t.co/MxLNkOyR1v — Popular (@populardiario) November 11, 2020

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، شارف في بعضها على الموت.

تعرض مارادونا، عام 2000، لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينس آيرس، لكنه نجا، ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلوغراما.

وفي 2007، أسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.