أول صورة لرونالدو في الحجر الصحي

شفق نيوز/ نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، الثلاثاء، أول صورة لصديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما) نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدت الصورة من مكالمة بالصوت والصورة بين رونالدو الذي كان على ما يبدو يستريح في فراشه بعد دخوله فترة حجر صحي، وصديقته جوروجينا.

ونشرت جورجينا الصورة على صفحتها على انستغرام مستخدمة ميزة القصة، وكتبت "أنت ملهمي".

صديقة رونالدو تنشر أول صورة له بعد إصابته بكورونا

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان على موقعه الرسمي إن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بـكوفيد-19 ولن يلعب ضد السويد"، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

وبدت والدة اللاعب، دولوريس أفيرو، واثقة من قدرة نجلها النجم على تجاوز هذه المحنة، قائلة على انستاغرام "الله يعطي معارك عظيمة للمحاربين العظام. إنها حرب أخرى ستتغلب عليها يا وَلَدي".

ويأتي الاعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس في الجولة الثالثة.

وأكد الاتحاد أن "الدولي البرتغالي في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، وهو في الحجر"، مضيفا "بعد الحالة الإيجابية، خضع اللاعبون الآخرون لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء وجاءت كلها سلبية، وهم سيكونون في تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو سانتوس لخوض التمارين بعد ظهر اليوم في (مركز التمارين) سيداد دو فوتبول".

وبما أن الحجر الصحي يمتد لعشرة أيام بحسب البروتوكول الصحي المطبق في إيطاليا مع إجبارية أن تأتي نتيجة الاختبار سلبية مرتين، سيكون رونالدو على الأرجح في تصرف مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو حين يتواجه فريق "السيدة العجوز" مع برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الجولة الثانية المقررة في 28 الشهر الحالي على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.



