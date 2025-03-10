أول رد من الزاملي على اتهامات سعد قيس: البعض أصبح يتحسس من أي عتب

شفق نيوز/ في أول رد له على الاتهامات التي وجهها لاعب المنتخب العراقي السابق سعد قيس، بالتهديد المباشر، قال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، إن "البعض أصبح يتحسس من أي كلام أو عتب يصدر منا"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"المبالغة والتهويل الإعلامي" الذي أثير حول هذا الموضوع.

وأضاف الزاملي، متحدثا لوكالة شفق نيوز، عن ما حدث، إن "ضجة إعلامية أثيرت من قبل قيس في وسائل الإعلام دون أي وجه حق أو مصداقية في توجيه الاتهام غير الصحيح، خاصة أن عتبي له كان خلال تواجده في العراق كأي شخص يعاتب آخر".

وعن تصريح سعد قيس، الذي ذكر فيه أنه لم يتجاوز عليه أو ينتقده بشكل جارح في وقت سابق، قال الزاملي "أؤكد أنه قلل من شأن عملي الإداري في اتحاد الكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبما أنه كان في العراق، فإن من شيمة العراقيين أن لا يردوا على الضيف أو يسمعوه أي كلام جارح خلال زيارته لوطنه الأول العراق، رغم أنه يقيم في النرويج منذ سنوات طويلة".

وأكد الزاملي: "الدليل على ذلك أنني رددت عليه السلام، وتصافحنا، وقبلنا بعضنا، ولكنني عاتبته بشكل طبيعي وربما انفعلت قليلاً، وهذا يحدث مع أي شخص، لكنه فهم عتبي على أنه تهديد، كما أن البعض أصبح يتحسس من أي شيء يصدر منا".

وفيما يتعلق بتصريحه عن رده العنيف في حال كان قيس في النرويج، قال الزاملي: "قصدي كان أنني لن أرد عليه السلام ولن أقبل مصافحته، وأن عتبي عليه سيكون أشد وكلامي أقسى، لأنه تجاوز علي رغم أنني كنت أمتلك مواقف جيدة معه، هذا كان قصدي"، مؤكداً أنه "لم يكن هناك أي تهديد للكابتن سعد قيس".

وتابع الزاملي، "على العكس، التقيت به وتصافحنا وتبادلنا التحايا بشكل ودي للغاية، و كل ما في الأمر هو أنني عاتبته بسبب تهجمه علي في الإعلام ووسائل التواصل دون سبب".

وأضاف الزاملي: "أود أن أوجه سؤالًا للكابتن سعد قيس وأتمنى أن يجيب عليه بشجاعة، وهو: عندما كنت تعمل في نادي الشرطة مشرفًا في بغداد بعد غيابك، وكان لك مستحقات مالية تطالب بها النادي، من الذي سعى لاستحصال تلك المستحقات دون اللجوء إلى القضاء؟ ألست أنا من سعيت لذلك واستحصلت لك على مستحقاتك؟ ولكن من المؤسف أن تقابل الطيبة بالجهود والنكران".

وكان سعد قيس قد صرح قائلا: "غادرت بغداد وربما لن أعود بعد ما تعرضت له من تهديدات من عضو الاتحاد غالب الزاملي".

وأضاف قيس: "كنت أحمل دراسة مفصلة للكابتن عدنان درجال، لكن ما حدث جعلني أفكر في التراجع، وفي اللقاء الذي جمعني مع الزاملي في الاتحاد، قال لي: "الدنيا صغيرة والوجوه تتلاقى".

واتهم قيس الزاملي أيضًا بالتحدث معه بنبرة غاضبة، حيث أشار إلى أن الزاملي قال له: "أنت تسيء لي في كل مكان"، قبل أن يضيف: "احمد ربك لأنك في العراق، لو كنت في النرويج كنت عرفت ماذا سأفعل بك".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية هذا التصريح بشكل واسع، ليصبح موضوعاً مثيراً للجدل في الشارع الرياضي العراقي، خاصة أنه صدر عن شخصيتين بارزتين في الوسط الرياضي.