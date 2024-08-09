أول ذهبية بالأولمبياد تعطل الدوام الرسمي في هذا البلد

شفق نيوز/ أعلن رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي، ساعات بعد ظهر اليوم الجمعة "عطلة رسمية" في البلاد، وذلك للاحتفال بإحراز العداء ليتسيلي تيبوجو، أول ميدالية ذهبية أولمبية للبلاد، بفوزه بسباق 200 متر في أولمبياد باريس الصيفي أمس الخميس.

وتغلب تيبوجو على منافسيه الأميركيين كيني بيدناريك ونواه لايلز ليحصد أول لقب أفريقي في سباق 200 متر ويصبح خامس أسرع رجل في التاريخ في هذه المسافة.

وركض تيبوجو (21 عاما) منتعلا حذاء يحمل تاريخ ميلاد والدته قائلا إنه حمله معه تكريما لها بعد وفاتها في مايو الماضي.

وكتب الرئيس ماسيسي في بيان نُشر على موقع أكس للتواصل الاجتماعي "يرغب فخامة الرئيس ماسيسي، نيابة عن جميع المواطنين، في توجيه التحية إلى ليتسيلي والإعراب عن الامتنان الدائم لوالدته الراحلة".

وقال ماسيسي إن إنجاز ليتسيلي "يستحق أن تتوقف الأمة وتحتفل به بطريقة فريدة وملائمة ومسؤولة ستُحفر في سجلات تاريخ الجمهورية".

وكان ماسيسي قد كتب أمس منشورا قال فيه إن صوته "تلاشى تماما" من الصراخ تشجيعا لتيبوجو أثناء مشاهدته عبر شاشة التلفزيون يحقق الفوز في 19.46 ثانية.