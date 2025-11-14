أول خسارة ليد العراق في دورة التضامن

شفق نيوز- بغداد

تعرض المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء الجمعة، إلى أول خسارة في دورة التضامن الإسلامي، ضد السعودية بنتيجة 21 - 33.

وجرت المباراة في الصالة الرياضية بالمجمع الأولمبي عند الساعة الرابعة عصراً ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة، المنتخب العراقي لكرة اليد، في المجموعة الثانية إلى جانب كل من السعودية، البحرين والكويت.

وتستضيف الرياض السعودية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الفترة من 7 ولغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي.

وكان وفد منتخب العراق لكرة اليد، وصل يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.