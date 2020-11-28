أول خسارة للجوية على يد بغداد.. والزوراء يجتاز الحدود

شفق نيوز/ مني فريق نادي الجوية يوم السبت بأول خسارة له في الدوري العراقي الممتاز على يد أمانة بغداد خلال منافسات الجولة الخامسة.

وانتهت المباراة بهدف يتيم سجله لاعب أمانة بغداد جبار كريم بالدقيقة 50، وبذلك تجمد رصيد الجوية عند النقطة الـ10، فيما ضاعف أمانة بغداد غلة نقاطه إلى 6.

كما فاز فريق نادي الزوراء على فريق الحدود.

وجاء الهدف الاول للزوراء بقدم نجم شوان بالدقيقة 33 ، وعزز علاء عبد الزهرة النتيجة للزوراء بتسجيل هدف ثان بعد مرور دقيقة على بداية الشوط الثاني.

وقلص فريق الحدود النتيجة عن طريق منار طه في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء ليرفع الزوراء رصيده الى تسع نقاط وبقي الحدود عند النقطة الرابعة .