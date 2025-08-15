أول تعليق من الزوراء على قرعة آسيا: سنشرف الكرة العراقية

شفق نيوز- بغداد

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، وممثل نادي الزوراء في قرعة دوري أبطال آسيا 2، غيث عبد الغني، يوم الجمعة، أن وقوع النادي في المجموعة الرابعة، يمثل تحدياً جديداً للفريق، لاسيما أنه سيواجه فرقاً آسيوية على أعلى المستويات.

وجرت اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وأوقعت القرعة الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وگوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

وقال عبد الغني لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الرابعة التي وقعنا بها متوازنة مع تخللها بعض الصعوبة كون الفرق جميعها قوية وجاءت للمنافسة، وعلى فريقنا الاستعداد بشكل جيد ومركز لتحقيق نتائج مرضية في البطولة الآسيوية".

وبين أن "الزوراء يطمح للظهور بمستوى مشرف يعكس صورة مشرقة للكرة العراقية، وتحقيق نتائج جيدة في المنافسات الآسيوية المقبلة".

ومن المقرر أن تقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب) اعتباراً من 16 أيلول/ سبتمبر المقبل على أن يختتم دور المجموعات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 10 و19 شباط/ فبراير 2026، ثم الدور ربع النهائي يومي 3 و12 آذار/ مارس 2026، والدور قبل النهائي 7 و15 نيسان، أبريل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 16 أيار/ مايو 2026.