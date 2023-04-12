أول تعليق من اتحاد كرة القدم على أزمة القوة الجوية

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً لتحديد مصير فريقها الكروي في الدوري الممتاز، على خلفية العقوبات التي تعرض لها النادي، فيما دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم إدارة النادي للتريث بقرارها.

وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة ستعقد مساء اليوم بعد الإفطار اجتماعاً طارئاً بعد ما تفاجأت بقرار لجنة الانضباط التي شملت عقوبات قاسية على اللاعبين وغرامات مالية على النادي فضلا عن حرمان الجمهور من مرافقة الفريق لعدة مباريات".

وأوضح أن "الإدارة ستخرج بتوصيات بعد اجتماع اليوم بخصوص العقوبات التي تعرض لها النادي".

بدوره أوضح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط لجنة مستقلة ولا دخل للاتحاد بما تقرره كونها تدرس كل ما يحدث من أمور وتخرج بمقررات عادلة تضمن حقوق الجميع".

وقال "لجنة الانضباط راجعت تقرير مشرف مباراة القوة الجوية وفريق الكهرباء والفيديو والشهود ودرست ما حدث من اعتداء على الحكم وعلى ممتلكات ملعب الشعب من كل الجوانب واتخذت القرار".

وأشار إلى أن "الهيئة العامة لاتحاد الكرة وبضمنها نادي القوة الجوية هي من صوتت على الاعتراف بعمل اللجنة وما تتخذه من قرارات انضباطية".

ودعا الزاملي إدارة القوة الجوية إلى "عدم التسرع بقرار تعليق النشاطات الرياضية، لاسيما أن بإمكانها تقديم استئناف على القرار وربما تكون هناك تعديلات على قرار العقوبات".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عقوبات بحق عضو الهيئة الإداريّة للنادي حمادي أحمد، واللاعب إبراهيم بايش، وعضو إدارة النادي ماجد الساعدي، بالحرمان لمدة سنتين، كما عاقبت جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات، وتحميل إدارة نادي القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي.

وذلك على خلفية ضرب الطاقم التحكيمي وإهانته بألفاظ نابية.