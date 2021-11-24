أول تعليق لأدفوكات بعد الاستقالة: الطموحات لا تتناسب مع الإمكانيات

شفق نيوز/ قال المدرب الهولندي ديك أدفوكات الذي استقال من تدريب العراق أمس الثلاثاء قبل أسبوع واحد من المشاركة في كأس العرب لكرة القدم في قطر إن "التوقعات والطموحات للفريق العراقي لا تتناسب مع الإمكانات".

وأعلن الاتحاد العراقي أمس الثلاثاء انفصاله عن مدرب المنتخب الوطني أدفوكات (74 عاما) بعد نحو ثلاثة أشهر من التعاقد معه وقبل أسبوع واحد على انطلاق كأس العرب، بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل أربع مرات قبل خسارته 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة الأسبوع الماضي.

وأوضح المدرب المخضرم لوسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء "التوقعات لا تتناسب مع إمكانيات المنتخب العراقي الذي يمر بمرحلة انتقالية ويجب تدعيمه ببعض اللاعبين الشبان لكن مثل هذه العملية تستغرق وقتا طويلا"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف "يتعين تحقيق نتائج على المدى القصير. من حيث المبدأ حققنا بعض النتائج الجيدة مثل التعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات، لكن وجدنا صعوبة في تسجيل الأهداف".

وتابع المدرب الذي تولى المسؤولية في يوليو (تموز) الماضي خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش "من الناحية النظرية، يمكن إنهاء الدور الأخير بالمركز الثالث في المجموعة الأولى والتأهل لمواجهة فاصلة مع ثالث المجموعة الثانية ثم خوض الملحق العالمي من أجل حجز مقعد في نهائيات 2022. أتمنى أن يتمكن خليفتي من تحقيق ذلك".

وتولى أدفوكات تدريب العديد من الأندية، كما قاد منتخب هولندا ثلاث مرات، إلى جانب منتخبات أخرى من بينها الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.

وتوج أدفوكات بألقاب الدوري مع أيندهوفن الهولندي ورينجرز الأسكتلندي وزينيت سان بطرسبرج الروسي الذي توج معه أيضا بكأس الاتحاد الأوروبي في 2008.

وتأهل العراق، بطل آسيا 2007، إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1986 وخسر جميع مبارياته (الثلاث) في الدور الأول.

وكان الهولندي أدفوكات أعلن قائمة المنتخب العراقي المشاركة في كأس العرب، 2021 يوم السبت الماضي، ولكنه قرر عدم الدخول كمدرب للعراق في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العرب، يوم الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر/كانون الأول، قبل نحو عام من انطلاق بطولة كأس العالم نهاية العام المقبل.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى برفقة المنتخب القطري صاحب الأرض، ومنتخبي البحرين وعمان.