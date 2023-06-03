أول تعليق لميسي بعد اعلان رحيله عن باريس

شفق نيوز/ وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكر لناديه السابق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بعد إعلان الأخير رحيل بطل كأس العالم 2022 رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال ليو في بيان: شكراً للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين. أتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي في العام 2021 بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن قادراً على مساعدة الباريسيين في هدفهم الأسمى، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك، أضاف النادي في بيانه أن "باريس سان جيرمان يفخر بأنه كان قادراً على أن يضمّ في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، ويتمنى بمشاعر صادقة، نجاحات عدة لليو في مسيرته".