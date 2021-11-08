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أول تصريح لراضي شنيشل بعد تسلمه مهام تدريب الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-08T06:57:03+0000
أول تصريح لراضي شنيشل بعد تسلمه مهام تدريب الصقور

شفق نيوز / وجه المدرب الجديد لنادي القوة الجوية راضي شنيشل، يوم الاثنين، نصيحة للاعبيه بعد أول جلسة تدريبية معهم عقب تسلمه مهام تدريب الفريق.

ويواجه نادي القوة الجوية بعد غد الأربعاء، نادي نفط ميسان، لحساب الدور الـ٣٢ من بطولة كأس العراق .

ودعا شنيشل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، اللاعبين إلى "تقديم أفضل ما لديهم في مباريات الدوري والكأس، بغية التنافس والظفر باللقبين"، مبيناً أن "كل مدرب له الشرف أن يكون جزء من هذا النادي العريق، لأجل إضافة مجد وإنجاز شخصي خلال المشوار التدريبي".

وأشار إلى أن "جميع اللاعبين سيحظون باهتمامه واهتمام الإدارة"، لافتاً إلى أن نصيحته لهم هو أن "يؤدوا ويقدموا كل ماعليهم داخل الملعب لتحقيق النتائج الإيجابية".

ودعا شنيشل، جمهور القوة الجوية إلى وضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، مؤكداً أن "الجمهور هو العامل الرئيسي في عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي".

وثمن مدرب الصقور الجديد، الدور الكبير  لأحمد خلف المدرب السابق للفريق، ولشجاعته في التصدي للمسؤولية، وأن عمله سيكون مكملاً لعمل المدرب خلف .

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