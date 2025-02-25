أول انتصار لتنس العراق ضمن تصفيات بطولة العالم لآسيا وأوقيانوسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للتنس، يوم الثلاثاء، من تحقيق أول انتصار له على حساب نظيره اللبناني، ضمن تصفيات بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة "بنين" للتنس الجارية أحداثها في البحرين.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز لاعب المنتخب الوطني العراقي (أحمد مهند) على منافسه اللبناني بنتيجة (7-5 ، 6-2)، كما حقق زميله اللاعب (حسن علي حاتم) الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة (5-7 ، 6-1 ، 6-4).

في حين خسر زوجي العراق المؤلف من اللاعبين (حسن علي حاتم) وزميله (فيصل طلال)، امام زوجي منتخب لبنان بنتيجة (0-6 ، 2 - 6).

وكانت القرعة أوقعت المنتخب الوطني العراقي تحت 14 سنة (بنين)، إلى جانب منتخبي لبنان ومكاو.

يشار إلى أن ثلاثة لاعبين يمثلون منتخب تنس العراق تحت 14 سنة (بنين) في البطولة، وهم (حسن علي حاتم)، و(أحمد مهند)، و(فيصل طلال)، بقيادة المدرب (بهاء الدين علي رحيم).