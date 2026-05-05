أول امرأة تقود فريق رجال في الدوري العراقي لكرة السلة

دخلت اللبنانية إليسا حداد تاريخ الدوري العراقي الممتاز كأول امرأة تتولى تدريب فريق رجال، بعد قيادتها فريق سابيس للتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

وعبرت حداد في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة: "أشرفت على تدريب سابيس منذ ثلاث سنوات، وكان هدفنا الوصول إلى الدوري الممتاز، ونجحنا في تحقيق هذا الطموح".

وأضافت المدربة اللبنانية، أن "سابيس لن يكتفي بالمشاركة في الدوري الممتاز، بل سيكون منافساً قوياً وعنيداً أمام جميع الفرق".

وتابعت: "يشرفني أن أكون أول امرأة تقود فريق رجال في تاريخ الدوري العراقي الممتاز، وأدرك أن هذه التجربة تمثل تحدياً جديداً وصعباً بالنسبة لي".

وأكدت: "عززنا صفوف الفريق بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري، من أجل مساندة اللاعبين الشباب، ونجحنا في تشكيل مجموعة متجانسة".