أول استقالة لمدرب في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي الناشط في دوري نجوم العراق يوم الجمعة، موافقتها على استقالة مدربها الكروي حيدر عبد الامير.

وذكرت الادارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك أن الإقالة جاءت بعد خسارة الفريق اليوم امام كربلاء وبقاءه من دون نقاط بالمركز الأخير لحد الجولة السادسة لدوري نجوم العراق.

وقدمت ادارة الحدود شكرها وتقديرها للمدرب حيدر عبد الأمير الذي قدم اعتذاره عن الإستمرار في مهمته التدريبية مع فريق كرة القدم لنادينا متمنية له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة .

وتعد استقالة المدرب حيدر عبد الامير هي الاولى لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.