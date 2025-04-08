أول استقالة في الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تقديم أحد أعضائه استقالته من منصبه في الاتحاد.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "عضو اتحاد كرة القدم يحيى زغير، قدم استقالته اليوم رسمياً من العمل في اتحاد الكرة".

وأضاف أن "زغير عزى استقالته بداعي ان الوضع وصل إلى مرحلة لا يوجد فيها حل، وجميع الأطراف داخل الاتحاد لا تقبل الحلول المطروحة".

وكان يحيى زغير، قد دخل الاتحاد منذ عهد رئيس الاتحاد السابق ناجح حمود وحتى هذه الدورة.

وسبق للعضو المستقيل أن قاد نادي نفط ميسان رئيساً للنادي، وقدم استقالته بعد قرار عدم ازدواجية المناصب ليفضل العمل الاتحادي.