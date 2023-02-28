أول اتحاد رياضي روسي يغادر أوروبا صوب آسيا

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الآسيوي للشطرنج، يوم الثلاثاء، على انضمام الاتحاد الروسي إليه قادماً من أوروبا على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا ومنها حرمان الروس من من البطولات الرياضية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن محامي الاتحاد الدولي للشطرنج، ألكسندر مارتينوف، إنه "تم اتخاذ القرار في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج".

وصوّت 29 مندوباً لصالح الانضمام، مقابل صوت واحد ضده فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وسيتم اعتبار الاتحاد الروسي للشطرنج ضمن المنظمة الآسيوية بدلا من الأوروبية رسميا، اعتبارا من 1 ايار/ مايو المقبل.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، تلقى اتحاد الشطرنج الروسي الإذن بالانتقال من أوروبا إلى آسيا من مجلس الاتحاد الدولي للعبة.