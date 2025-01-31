ولي كريم يستقيل من تدريب الكهرباء وشنيشل يضع شرطاً لقيادة الفريق

شفق نيوز/ كشف مدرب فريق الكهرباء، ولي كريم، يوم الجمعة، عن تقديم استقالته بسبب "عدم تعاون الإدارة" معه، فيما أعلن المدرب راضي شنيشل أن إدارة النادي فاتحته لقيادة فريقها الكروي في دوري نجوم العراق.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي الكهرباء لم تكن متعاونة معي في دعوة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق لذلك قررت الاستقالة قبل هذا الوقت لكنني كنت أريد أن أصل بالفريق إلى ترتيب جيد".

وأضاف "الحمد لله تمكنت من ذلك وقررت الاستقالة بعد الفوز على الميناء بنتيجة 2-1 يوم أمس الخميس، ليكون الفريق بالترتيب 12 برصيد 21 نقطة".

وأشار إلى أن "الإدارة لم تمنحني الضوء الأخضر لأعمل بحرية بإعادة بناء الفريق في الانتقالات الشتوية"، موضحاً "كنت بحاجة لإبعاد لاعبين واستقطاب آخرين والعمل بحرية تامة لكن ذلك لم يحدث ليصبح العمل صعب وغير مقنع بالنسبة لي".

من جانبه، أكد المدرب راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، أن إدارة نادي الكهرباء فاتحته لقيادة فريقها الكروي في دوري نجوم العراق، مبيناً ""لقد وافقت على تدريب الفريق بعد الاتفاق على شروط معينة منها فترة العقد المبرم بين الطرفين أن يكون أكثر من سنتين".

وأوضح شنيشل "اشترطت أن تكون مدة التعاقد مع إدارة نادي الكهرباء سنتان ليتسنى ليّ بناء الفريق بشكل فني مقنع".