ولي كريم: نجحنا بخلق هوية لفريق نوروز وأحرجنا أقوى الفرق في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نوروز لكرة القدم، ولي كريم، يوم الإثنين، أن الفريق باتت له هويته الخاصة وحافظ على أدائه رغم غياب النجوم عنه، مشيرا الى ان نوروز أحرج أقوى الفرق في الدوري العراقي الممتاز.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق لم يعان من عقم تهديفي بعد غياب هداف نوروز في الموسم السابق اللاعب آسو رستم، إذ تمكنا من سد الخلل ومعالجة الثغرات في صفوف الفريق".

واضاف "لقد تمكنا من خلق هوية خاصة لفريق نوروز وقد اثبت حضوره وشخصيته بين فرق الدوري الممتاز من خلال تحقيق النتائج الجيدة والتفوق على فرق معروفة وجماهيرية".

واشار الى ان "ذلك لم يأت من فراغ بل جاء بتضافر الجهود والعمل الجاد والمتابعة وتطبيق الخطط التي نراها مناسبة للاعبين الذين لم يدخروا جهدا في بذل كل طاقتهم لتحقيق النتائج الطيبة فضلا عن دعم الادارة التي عملت بمهنية عالية".

ووعد كريم جمهور السليمانية ان يبقى الفريق على مستواه المتصاعد ونتائجه الايجابية لرفع اسم كرة نوروز في الدوري العراقي الممتاز.

وكان فريق نوروز فاز على الصناعة في الجولة 22 بثلاثة اهداف دون مقابل ليرفع رصيده للنقطة 29 بالمركز الحادي عشر.