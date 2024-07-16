ولي كريم مدرباً لفريق كرة الكهرباء للموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الكهرباء العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تعيين المدرب ولي كريم لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل.

وأخبر مصدر في إدارة النادي، وكالة شفق نيوز، أن الاتفاق بين إدارة النادي والمدرب ولي كريم تم بشكل رسمي لقيادة الفريق خلال موسم 2024-2025، على أن يتم التوقيع والإعلان عن تفاصيل العقد في مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد منحت إدارة نادي الكهرباء المدرب الجديد صلاحيات كاملة في عملية بناء الفريق، بما في ذلك استقطاب لاعبين محترفين ومحليين، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالإبقاء على اللاعبين السابقين أو الاستغناء عنهم بناءً على رؤيته الفنية.

وأضاف المصدر أن الإدارة ستوفر جميع وسائل النجاح للمدرب ولي كريم، في محاولة لتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى الإدارة لتحقيقها للفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن ولي كريم يُعتبر من أبرز المدربين الشباب في الساحة الرياضية حالياً.

يُذكر أن المدرب السابق لؤي صلاح كان قد قاد الفريق خلال موسم 2023-2024، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز 13 برصيد 41 نقطة.