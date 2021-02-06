"وليد سالم" ينضم لصفوف نفط الوسط قادماً من زاخو

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط العراقي، يوم السبت، عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني "وليد سالم" قادماُ من فريق زاخو.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع اللاعب وليد سالم لتمثيل كرة نفط الوسط في الدوري العراقي الممتاز للمرحلة المقبلة .

وبين أن وليد سالم انهى كافة التزاماته مع فريق زاخو بالكامل، وانه جاهز لتمثيل كرة النادي للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيكون إضافة جيدة للفريق في منافسات الدوري الممتاز .

وأوضح أن الادارة اتفقت معه بناء على رغبة المدرب عبد الغني شهد، على كل نقاط العقد ليكون رسمياً مع الفريق لما تبقى من هذا الموسم.

وأشار إلى أن النادي بصدد الاتفاق مع عدد من اللاعبين لضمهم للفريق خلال الانتقالات الشتوية .

ويحتل فريق نفط الوسط المركز الرابع في تسلسل فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة .