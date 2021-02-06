سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"وليد سالم" ينضم لصفوف نفط الوسط قادماً من زاخو

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-06T08:12:59+0000
"وليد سالم" ينضم لصفوف نفط الوسط قادماً من زاخو

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط العراقي، يوم السبت، عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني "وليد سالم" قادماُ من فريق زاخو.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع اللاعب وليد سالم لتمثيل كرة نفط الوسط في الدوري العراقي الممتاز للمرحلة المقبلة .

وبين أن وليد سالم انهى كافة التزاماته مع فريق زاخو بالكامل، وانه جاهز لتمثيل كرة النادي للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيكون إضافة جيدة للفريق في منافسات الدوري الممتاز .

وأوضح أن الادارة اتفقت معه بناء على رغبة المدرب عبد الغني شهد، على كل نقاط العقد ليكون رسمياً مع الفريق لما تبقى من هذا الموسم.

وأشار إلى أن النادي بصدد الاتفاق مع عدد من اللاعبين لضمهم للفريق خلال الانتقالات الشتوية .

ويحتل فريق نفط الوسط المركز الرابع في تسلسل فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة .

related

صور.. نفط الوسط ينفرد بصدارة دوري كرة الصالات

Date: 2021-01-31 14:50:08
صور.. نفط الوسط ينفرد بصدارة دوري كرة الصالات

نادي زاخو يتعاقد مع مهاجم كولومبي

Date: 2020-10-06 15:12:51
نادي زاخو يتعاقد مع مهاجم كولومبي

ادارة زاخو تفسخ عقدها مع الدولي وليد سالم وتستعين ببروا

Date: 2021-02-04 07:42:18
ادارة زاخو تفسخ عقدها مع الدولي وليد سالم وتستعين ببروا

هدف قاتل يمنح القاسم فوزاً مثيراً على نفط الوسط

Date: 2021-02-05 19:05:56
هدف قاتل يمنح القاسم فوزاً مثيراً على نفط الوسط

زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

Date: 2020-11-22 14:06:55
زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

نفط ميسان يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-06 17:58:16
نفط ميسان يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز

نفط البصرة يحقق أول فوز له في الدوري من بوابة زاخو

Date: 2020-12-18 19:39:14
نفط البصرة يحقق أول فوز له في الدوري من بوابة زاخو

المدرب جمال علي يتماثل للشفاء ويقود نفط الوسط في الكأس

Date: 2020-11-17 08:50:19
المدرب جمال علي يتماثل للشفاء ويقود نفط الوسط في الكأس