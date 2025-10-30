وليد الساعدي رئيساً للاتحاد العراقي للجمباز

شفق نيوز- بغداد

انتخب الاتحاد العراقي للجمباز "الجمناستك"، يوم الخميس، وليد الساعدي رئيساً له في الانتخابات التي جرت في العاصمة العراقية بغداد.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز وليد الساعدي بمنصب رئيس الاتحاد، فيما تولّى رائد قاسم منصب نائب الرئيس.

وفاز بعضوية الهيئة التنفيذية كل من: حيدر محسن رحمة، فرائد عبد العباس، سعد الله عباس، إسماعيل إبراهيم، ناظر دنيف حمد، هيرش عثمان ومحمد جاسم .

وجرت الانتخابات في قاعة فندق بغداد، بمشاركة رسمية ورياضية وحضور ممثلي الاتحاد الدولي دييغو وأنيس سعود.

كما أُجريت العملية الانتخابية، برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للجمباز.