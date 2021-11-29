أولى مواجهات العراق.. رسن يؤكد رغبة الفوز ويوسف يعدها " فألَ خيرٍ"

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، يوم الاثنين، رغبتهم الجادة لحصد النقاط الثلاث في أولى مواجهات أسود الرافدين ببطولة كأس العرب مع الفريق العماني، فيما لفت حارس مرمى المنتخب أحمد باسل إلى أهمية هذه البطولة للعراق.

وقال رسن في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن لدى المنتخب العراقي رغبة الجادة في تحقيقِ النقاط الثلاث في بدايةِ مشوار البطولة، والجهاز الفني يسعى لتهيئةِ توليفةٍ مناسبةٍ من الخبرةِ والشباب وزجها في منافسات البطولة.

واشار الى ان "العراق يلعب في مجموعةٍ قويةٍ، وكلُ المنتخبات فيها مرشحة عنها للتأهل الى الدور الثاني، ونأملُ أن نكون أحد المتأهلين".

فيما اعرب زميله، علي يوسف عن أمله بأن تكون بطولة كأس العرب "فأل خير علينا ونحن نمتلك تاريخاً مميزاً في هذه البطولة بحصولنا على أربعة ألقابٍ، وهدفنا أن نصالح الجمهور من خلال بطولةِ كأسِ العرب".

بدوره قال حارس مرمى المنتخب أحمد باسل، ان "هذه البطولةُ مهمةٌ بالنسبةِ للعراق، إذ انه من خمس مشاركات فازَ العراق بأربعةِ ألقابٍ ومركز الوصيف لمرةٍ واحدةٍ".

واضاف "لذلك نطمح من مشاركتنا الحالية أن تكون لنا فيها بصمةٌ مميزةٌ بالرغم من صعوبةِ المجموعة، إلا اننا عازمون على الظفر ببطاقةِ التأهلِ الى الدورِ المقبل، والجميعُ على علمٍ ودرايةٍ بأهميةِ المباراةِ الأولى التي سنواجه فيها منتخباً قوياً ومتطوراً قدّم أداءً مميزاً في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم".

وعلى صعيدٍ متصلٍ، يصلُ مساء اليوم اللاعب فرانس بطرس قادماً من الدنمارك، بينما سيلتحقُ اللاعب ريبين سولاقا فجر يوم غد قادماً من تايلاند.

وأنهى المنتخب العراقي تدريباته استعداداً لمواجهةِ نظيره العماني التي ستقام في الساعة الرابعة من عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب الجنوب في الوكرة بدولة قطر.