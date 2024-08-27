أولمو يتواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو في مباراة الليلة

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة قائمة فريقه لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويتواجد الإسباني داني أولمو في قائمة فريق برشلونة للمرة الأولى منذ التعاقد معه هذا الصيف، قادما من نادي لايبزج الألماني.

ويحل فريق برشلونة، ضيفا على حساب فريق رايو فاييكانو، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وحقق فريق برشلونة الفوز خلال أول جولتين من الدوري الإسباني على حساب فريقي فالنسيا وأتلتيك بلباو.

وتضمنت قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن – إينياكي بينا – أسترالاجا.

خط الدفاع: بالدي – باو كوبارسي – مارتينيز – كوندي – ميكا فاي – جيرارد مارتن – أليكس فالي – هيكتور فورت – سيرجي دومينغيز.

خط الوسط: بيدري – بابلو توري – كاسادو – مارك بيرنال – فرمين لوبيز.

خط الهجوم: داني أولمو – رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور – لامين يامال – فيران توريس.