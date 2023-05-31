أولمبي العراق يستعين بـ"الإمام"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن إنجاز الأوراق الرسمية للاعب يوسف الإمام المحترف في الدوري السويدي، لينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، وعضو إدارة المنتخبات غانم عريبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب يوسف الإمام المحترف في نادي مالمو والمعار إلى نادي بك أولمبيك السويديين، بات جاهزاً لتمثيل المنتخب الأولمبي العراقي.

وبين أن لجنة المغتربين أنجزت الأوراق الرسمية كافة لنقل ملف الإمام من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإصدار الجواز الرسمي العراقي له.

وأكد عريبي أن اللاعب سيكون مستعداً لتمثيل المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً الشهر المقبل