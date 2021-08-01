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أولمبياد طوكيو يستعين بحكم عراقي للمصارعة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-01T06:22:57+0000
أولمبياد طوكيو يستعين بحكم عراقي للمصارعة

شفق نيوز/ كلفت اللجنة المنظمة في اولمبياد طوكيو الحكم الاولمبي بالمصارعة العراقي هادي حسن اسماعيل نزالات اليوم الاول الفترة الاولى.

وقال الحكم الأولمبي هادي اسماعيل باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز؛ كلفت لقيادة نزال دور الثمانية النهائي بين المصارع الأوكراني والمصارع الاوزبكستاني فاز فيها المصارع الأوكراني 5-0.

وأضاف: لقد تم تكليفي من قبل اللجنة المنظمة لقيادة نزال دور ربع النهائي بين المصارع الياباني صاحب ذهبية بطولة العالم الاخيرة في كازاخستان مع المصارع الصيني، انتهت بفوز المصارع الياباني 1-1 ليتم بعدها كسر التعادل ليفوز الياباني.

واوضح ان مجموع نزالات الفترة الاولى الصباحية كانت 12 نزال حكمت فيها نزالين من أصل 12 إحداهما قاضي والآخر حكم وسط.

واشار الى ان الفترة الثانية المسائية ستكون نزالات النصف نهائي وعددها 6 نزالات فقط.

وبين ان النزالين اللذين حكمتهما في فعالية المصارعة الرومانية لوزن 60 كغم.

ولفت هادي إلى أن الاعلان عن حكام اللقاء لايتم الا في حينها وقبل دقائق من اللقاء.

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