أولمبياد طوكيو.. مباراة استراليا وايطاليا بكرة السلة على انغام صافرة عراقية

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، أن الصافرة العراقية ستكون حاضرة يوم غد في اولمبياد طوكيو بعد أن تم منح الثقة بحكمنا الشاب احمد الشويلي.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحكم الدولي أحمد الشويلي سيقود مباراة يوم غد بين منتخبي استراليا وايطاليا في تمام الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت بغداد ضمن المجموعة B في إطار منافسات كرة السلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقاد الشويلي المباراة الاولى بين منتخبي ايطاليا والمانيا والتي كلف بها من قبل اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية في طوكيو.

من جانب آخر؛ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة عدم السماح بتسجيل أي لاعب ومدرب وإداري في كشوفات الاتحاد العراقي لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022 إلا بعد تقديم كارت التلقيح بكوفيد 19 بهذا التوجيه خدمة للجميع.

وبين العميدي ان القرار جاء التزاماً بتوجيهات خلية الأزمة والجهات الصحية في البلاد.